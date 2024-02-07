Авария на ТЭЦ. Депутат требует привлечь к ответу руководство теплоцентрали

Депутат Эмиль Токтошев назвал аварию на ТЭЦ Бишкека не диверсией, а халатностью руководителей теплоцентрали. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, нужно установить причину взрыва.

«На стратегическом объекте за год трижды сменился руководитель. Хорошо, что это случилось ночью, а не днем. Ущерб, говорят, превысил миллиард сомов. Сколько людей пострадало. Кто за это ответит? Руководители должны ответить!» — заявил депутат.

Коллегу поддержал депутат Дастан Бекешев, напомнив, что парламент заслушивал информацию кабинета министров о подготовке к осенне-зимнему периоду, когда чиновники говорили, что все хорошо. Он попросил спикера Жогорку Кенеша поручить вопрос комитету по ТЭК.

Представитель президента в ЖК Алмасбек Абытов сообщил, что работа комиссии на контроле у главы государства. «Результаты ее работы представят Жогорку Кенешу», — добавил он.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.