В тюрьму для воспитания. Эдиль Байсалов о деле 11 арестованных журналистов

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов прокомментировал уголовное дело арестованных 11 журналистов из четырех СМИ — Temirov Live, «Айт Айт Десе», «ПолитКлиника» и «Арча медиа».

«Когда Садыр Жапаров только пришел к власти, он говорил, что в стране сохранится свобода слова. Почему его мнение изменилось?» — спросил ведущий в программе «Азаттыка» у чиновника.

Эдиль Байсалов ответил, что мнение президента не изменилось и в республике есть свобода слова.

«Свобода слова в Кыргызстане есть... Наши молодые ребята... Они не враги. Конечно, они ошиблись. Они никакие не предатели. Ни у главы государства, ни у правоохранительных органов, ни у судей нет намерения сгноить их в тюрьме. Это просто воспитательный процесс. Это отцовский, братский долг, воспитание. В некоторых случаях глава семьи или хозяин дома должен немного навести порядок. Воспитанный народ не будет унижен», — сказал он.

Отметим, 11 арестованных журналистов почти две недели держали в ИВС ГУВД Бишкека, хотя сразу после избрания им меры пресечения должны были перевести в столичный СИЗО-1, подведомственный Службе исполнения наказаний. Национальный центр по предупреждению пыток заявил, что дальнейшее содержание указанных лиц в ИВС ГУВД Бишкека или в других местах, подведомственных МВД, будет расцениваться как пытки согласно статье 1 Конвенции ООН против пыток. Сегодня арестованных этапировали из ИВС в СИЗО-1.

16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Отметим, что задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта.