Закон об иноагентах. Депутат считает, что законотворчеством манипулируют

Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту первым вопросом сегодня рассматривает закон об иноагентах.

Депутат Гуля Кожокулова предложила снять его с повестки дня. По ее словам, в документ вносится новая статья, которая подлежит обсуждению.

Инициатор проекта закона Надира Нарматова выступила против. Она считает, что в документ внесены «незначительные правки».

В результате нардепы решили обсудить предлагаемый законопроект.

Однако Гуля Кожокулова отметила, что новую статью 17 никто не успел изучить.

«Все мои предложения по статье 17 учтены, но инициаторы вносят в нее примечание. Я считаю, что здесь какая-то манипуляция законотворчеством. Вы говорите, что не нужно в закон вносить изменения, и тут же включаете новую статью, которую еще никто не изучил и не обсудил», — сказала она.

Надира Нарматова парировала, что коллега говорит об абсолютно других вещах, не касающихся концепции закона.

«Мы предлагаем изменения только в три статьи. Только вносим термин «иностранные некоммерческие организации», и обсуждать нужно только это. По уголовной ответственности мы сократили наказание с десяти лет до пяти и трех», — пояснила она.

Напомним, инициатор поправок Надира Нарматова предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». За нарушение этой статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. А за активное участие в деятельности объединений, указанное в части 1 статьи, а равно за пропаганду деяний таких организаций предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч сомов или лишение свободы до 10 лет. Верховный суд и Генпрокуратура выступили против этой инициативы. Их также поддержала омбудсмен.