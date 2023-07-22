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Власть

В Кыргызстане создают Нотариальную палату

В Кыргызстане создается Нотариальная палата. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

По ее данным, 21 июля в Бишкеке прошло первое общее собрание частных нотариусов страны, в котором участвовали более 300 делегатов из всех регионов страны.

На собрании рассказали о реформе системы нотариата и мероприятиях в отношении самой важной части реформ — создании единой Нотариальной палаты, которая будет регулировать работу нотариусов в стране с точки зрения профессиональных стандартов и этики, выполнять другие важные функции.

Участники согласовали общие принципы работы Нотариальной палаты и избрали состав ее ключевых органов.

«Формирование Нотариальной палаты — важный шаг. Министерство юстиции готово в полной мере сотрудничать с ней, оказать содействие в институциональном становлении и развитии. Более того, мы будем снижать уровень государственного присутствия в вашей работе. При этом палату будут привлекать к проверке работы частных нотариусов и рассмотрению жалоб, проведению экзаменов», — сказал глава Минюста Аяз Баетов.

По данным Минюста, в Кыргызстане работают 90 государственных и 340 частных нотариусов (на июль 2023 года). 47 процентов из них предоставляют услуги в Бишкеке, 27 процентов — в Чуйской области.

«Поскольку у частных нотариусов полномочия ограничены по сравнению с государственными, получение некоторых нотариальных услуг было возможно только у государственных нотариусов. Такое распределение лишало жителей сельской местности легкого доступа к нотариальным услугам, что стало одной из причин проведения кардинальных реформ в системе нотариата», — подчеркнули в Минюсте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270815/
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