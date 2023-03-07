Депутаты предлагают разрешить владельцам отдавать свои малые ГЭС под залог

Депутаты парламента Эльмурза Сатыбалдиев, Бактыбек Сыдыков, Улугбек Ормонов и Нурбек Сыдыгалиев предлагают поправки в Закон «О залоге».

По их словам, согласно статье 40 Конституции, «каждый имеет право на владение, пользование и распоряжение своим имуществом, результатами своей деятельности». Другая статья Основного закона гласит, что «каждый имеет право на экономическую свободу, свободное использование своих способностей и своего имущества для любой экономической деятельности, не запрещенной законом».

Поэтому, учитывая нынешние реалии функционирования как государственных, так и частных гидроэлектростанций, предлагается внести поправки в Закон «О залоге».

Действующая редакция не допускает передачи в виде залогового имущества зданий и сооружений гидроэлектростанций и водохранилищ. Там же предусмотрены нормы, запрещающие продавать и передавать в залог имущество ГЭС, принадлежащих государству.

Инициаторы напоминают, что Закон «О залоге» был принят в 2005 году, когда не было частных ГЭС. Существующий запрет ограничивает права владельцев частных гидроэлектростанций и водохранилищ. Они не могут распоряжаться имуществом по своему усмотрению.

Депутаты предлагают разрешить частникам закладывать свои ГЭС и сдавать объекты в аренду.