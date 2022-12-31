За границей и в кругу семьи. Как отметят Новый год и что подарят родным депутаты

Новый год — особенный праздник для каждого из нас. Впереди каникулы. Это значит, что кто-то во время боя курантов предпочитает быть дома, с семьей, а кто-то выезжает за границу.

В этот раз планы депутатов Жогорку Кенеша оказались довольно скромными. 24.kg поинтересовалось у народных избранников, где они будут отмечать Новый год и что подарят своим близким.

Семейный праздник

Депутат Эльмурза Сатыбалдиев каждый Новый год встречает дома, в кругу семьи.

«У меня нет привычки уезжать и встречать Новый год где-то в другом месте. Близким подарю то, что они хотят. Младшему ребенку 16 лет. Он уже не верит в Деда Мороза, так что подарками не удивишь. Супруге дарю свою любовь», — говорит Эльмурза Сатыбалдиев.

Его коллега Таалайбек Масабиров тоже будет встречать 2023-й дома с семьей.

Депутат говорит, что еще не знает, что подарит своим близким.

«Дочка обычно пишет письмо Деду Морозу — что будет в нем, то и подарю. Каждый год я встречаю в Бишкеке», — отметил он.

Данияр Толонов традиционно поедет встречать Новый год на малую родину — в Кара-Суйский район. Депутат рассказал, что в родовом доме соберутся все близкие.

Что дарят депутаты

У депутата Эльвиры Сурабалдиевой домашнее настроение. Она, как и ее коллеги, хочет отметить Новый год с семьей.

«Маме, наверное, шарфик куплю. Еще будут подарки сестренкам, снохе, братишке», — отмечает она.

Парламентарий Гуля Кожокулова встретит Новый год с мамой, которой исполнилось 93 года.

«Всем своим близким буду дарить подарки — то, что они хотят. Мама любит вязаные вещи, а еще сладости», — улыбается депутат.

Нилуфар Алимжанова больше любит дарить подарки, чем получать их. В уходящем году депутат раздаст подарки не только близким и друзьям, но и коллег не забудет.

«Буду праздновать в кругу семьи, детей. Я всегда дарю своим близким подарки. Коллег буду поздравлять, подруг. Детям я купила красивые пижамки, у меня две дочки, игрушки, сладости. Родителям что-то из одежды», — говорит она.

В этом году депутат хочет получить в подарок электросамокат.

Марлен Маматалиев подарит супруге парфюм и цепочку.

«Буду встречать дома, с семьей. Родителей навещу. На каникулах повезу детей в Каракол. Традиционно я дарю подарки родителям. В зависимости от года. Отцу хочу рубашку, маме — сюрприз», — говорит депутат.

Самым запоминающимся подарком для депутата стала машинка. Ее депутату подарил отец еще в детстве.

«В детстве эта машинка казалась мне огромной, а повзрослев, понял, что она маленькая», — говорит Марлен Маматалиев.

Депутат Акбокон Таштанбеков подарит детям ноутбуки.

«В Новый год буду дома, дети учатся за границей, они как раз прилетели. Они сказали, что им нужны ноутбуки. Супруге горячий поцелуй. На Новый год вместо подарка я становлюсь к плите», — поделился нардеп.

Кто уедет за границу

Из опрошенных депутатов только Арсланбек Малиев будет встречать Новый год за границей.

«В силу обстоятельств буду встречать Новый год в США. Там учатся дети. Будем дарить национальные подарки. Например, кыргызские тапочки, сувениры, панно. Возьмем кыргызские сладости, сухофрукты», — признался он.

Его коллега Алишер Козуев отметил, что если будет возможность, уедет за границу, но после Нового года.