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Власть

Владимир Путин: Страны СНГ свои разногласия решают сами

Президент России высказался о разногласиях между государствами — членами Содружества. Свое мнение Владимир Путин высказал на неформальном саммите СНГ.

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Он обратил внимание на то, что еще одним направлением сотрудничества стран СНГ является поддержание безопасности и стабильности в регионе. При этом вызовы и угрозы в этой области с каждым годом только растут.

«Приходится признать и то, что между государствами — участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-то проблемные вопросы, стремимся решать их сами, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие. Именно в таком конструктивном ключе страны Содружества взаимодействуют по тематике борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что в этом году плотные контакты поддерживались между национальными органами безопасности и спецслужбами, а также другими структурами, отвечающими за обеспечение правопорядка и внутренней стабильности. Кроме того, страны СНГ работают в сфере сохранения единого культурно-гуманитарного пространства. Глава РФ также заметил, что страны СНГ объединяет многое, в том числе и русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей государства Содружества.

«Углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств Содружества и укреплять региональную безопасность», — заключил он.

Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров также участвует в неформальном саммите СНГ. Присутствует там и глава Таджикистана Эмомали Рахмон.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254439/
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