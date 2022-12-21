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Власть

Айтматова и Усубалиева. Работа по переименованию районов в Бишкеке уже началась

Работа по переименованию четырех районов Бишкека уже началась. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Эльчибек Жантаев.

По его словам, сейчас ведется работа по переименованию многих сел страны.

«Предлагается Кара-Бууринский район Таласской области переименовать в честь писателя Чингиза Айтматова. А если именем писателя назовем один из районов Бишкека, это не будет противоречить?» — спросил депутат Дастан Джумабеков.

«Есть хорошее предложение. Мы ждем решения местных властей. Если имя писателя дадим двум районам, никаких противоречий не будет», — сказал Эльчибек Жантаев.

Нардеп Дастан Бекешев предложил провести общественные обсуждения перед переименованием районов Бишкека. Его коллега Мирлан Самыйкожо предложил Первомайский район назвать именем Турдакуна Усубалиева.

Напомним, торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев на курултае предложил переименовать четыре района столицы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254070/
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