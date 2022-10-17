Финансовые нарушения Соцфонда в 2021 году превысили 195 миллионов сомов

Общие финансовые нарушения Социального фонда Кыргызстана в 2021 году превысили 195 миллионов сомов. Об этом на комитете по социальной политике сообщил аудитор Счетной палаты Мукаш Арзыбаев.

Чиновник рассказал депутатам о результатах аудита исполнения бюджета Соцфондом. Сумма финансовых нарушений составила 10 миллионов 580 тысяч сомов.

Выявлено также необоснованное начисление заработных плат на 9 миллионов 419 тысяч сомов, выплата отпускных, которые длились больше установленных Трудовым кодексом 28 календарных дней на 7 миллионов 954 тысячи сомов.

«Руководству Соцфонда также выдавались дополнительные выплаты, что привело к нерациональному использованию госбюджета. При покупке товарно-материальных ценностей не соблюдались нормы бухгалтерского учета и порядок отчетности. Здесь ущерб составил 1 миллион 113 тысяч сомов», — сказал Мукаш Арзыбаев.

Среди нарушений аудитор также подметил то, что Аламединское районное управление Соцфонда 13 месяцев начисляло пенсию умершему человеку на банковскую карточку. Общая сумма перечисленной пенсии составила 76,4 тысячи сомов. Из них 54 тысячи сомов возвращены. Однако остаток в 22 тысячи сомов не был зачислен в дебиторскую задолженность.

«Общие финансовые нарушения Соцфонда в 2021 году составили 195 миллионов 936 тысяч сомов», — заключил Мукаш Арзыбаев.