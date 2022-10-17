Узбекистан и Кыргызстан рассматривают перспективы инвестиционной активизации

Узбекистан и Кыргызстан рассмотрели перспективы наращивания инвестиционного взаимодействия. Об этом заявлено на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РУз Мусы Джаманбаева с заместителем премьер-министра — министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, сообщается на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, сегодня в Узбекистане действует 291 предприятие с кыргызским капиталом. Стороны выразили готовность нарастить количество совместных проектов на территориях двух стран в сфере выпуска готовой текстильной, фармацевтической, строительной, сельскохозяйственной продукции.

Достигнута договоренность по разработке программы торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации на 2022-2025 годы, а также соглашения об организации производства сельхозтехники и легковых автомобилей и соглашения о сотрудничестве в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Кыргызстан и Узбекистан также подготовят соглашение для совместного производства сельхозтехники и легковых автомобилей.

Достигнута договоренность об организации визита правительственной делегации Узбекистана для выработки новых перспективных совместных проектов промышленной кооперации, заключения торговых контрактов, проведения 10-го заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и бизнес-форума с привлечением глав регионов двух стран в Бишкеке.

Собеседники обсудили деятельность Узбекско-Кыргызского фонда развития, уже начавшего финансирование проекта в сфере городского транспорта на сумму $1,85 миллиона.