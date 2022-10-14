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Власть

Строительство Камбараты-1. Госорганам поручили побыстрее актуализировать ТЭО

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев провел совещание организационного комитета по проектам строительства Камбаратинской ГЭС-1, вводу второго гидроагрегата и строительству поверхностного водосброса Камбаратинской ГЭС-2. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Четыре месяца назад президент дал старт первоначальному этапу подготовительных работ на участке Камбаратинской ГЭС-1. Он включает строительство моста, туннеля, дорог, подстанции и вахтового городка.

С тех пор решен вопрос финансирования проекта — выделен бюджетный кредит в размере 1 миллиарда 555,6 миллиона сомов. Определен генеральный подрядчик — открытое акционерное общество «Нарынгидроэнергострой».

Бакыт Торобаев отметил, что Камбаратинская ГЭС будет крупнейшим энергетическим объектом. Он остро необходим для социально-экономического развития страны. Поэтому руководителям профильных министерств поручено ускорить работу по актуализации ранее разработанного технико-экономического обоснования с учетом современных технологий и экономических показателей.

Особое внимание присутствующих обращено на тенденцию в современной экономике, связанную с переходом от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.

«Зеленая экономика — это тот маяк, к которому придут инвесторы, демонстрируя приверженность к мировой повестке по решению экологических проблем. Согласно мировым таблоидам, акции именно тех компаний, которые учитывают экологические риски, показывают более устойчивый рост и стабильность», — сказал Бакыт Торобаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248054/
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