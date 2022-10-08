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Власть

Акылбек Жапаров призвал уйти от устоявшегося евроцентризма и посмотреть на Азию

«Перед нами перспективы неисчерпаемых рынков. Необходимо только уйти от устоявшегося евроцентризма и обратить внимание на Азию», — заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на Российско-Кыргызском инвестиционном форуме.

По его словам, мероприятие проходит во время тектонических сдвигов в мировой истории и геополитике.

«Мы живем в период, когда ломаются вековые устои и на смену старому идет новый миропорядок. Это нелегко. Это порой страшно. Но это интересно, это новые возможности и новые пути. Это кризис. Но кризис — двигатель истории и прогресса. Именно так и никак иначе предложу смотреть на все, что происходит сейчас с нами и миром. Если по воле судьбы закрывается окно в Европу, которое прорубил великий Петр, то мы готовы открыть ворота в Азию. Отсюда, с Оша, Ферганской долины могут начаться новое цивилизационное освоение и развитие не только Центральной, но и всей Азии. Развитие на принципах мира, взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства. И роль большого российского бизнеса, пришедшего сюда с новым взглядом и совершенно иными парадигмами, может оказаться очень перспективной и очень выгодной для наших стран и всей Евразии», — отметил Акылбек Жапаров.

В этом смысле он хочет обратить внимание на еще один аспект необходимости присутствия в Азии и нашей республике большого бизнеса из России. «Там, где бизнес, где есть дело, работа, торговля, там нет места религиозному экстремизму, нет места войнам и социальным катаклизмам. Я уверен, что современные и наиболее перспективные возможности обеспечения безопасности стран, как Центральной Азии, так и России, лежат именно в этой плоскости», — заключил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247523/
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