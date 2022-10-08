Таджикистану заявлено о неуместности протеста в отношении пресс-секретаря МИД КР

Сегодня в Министерство иностранных дел приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Кыргызстане Назирмад Ализода. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Таджикской стороне заявлено о неуместности ее официального протеста в связи с личным комментарием пресс-секретаря МИД в социальной сети Facebook. Особо подчеркнуто, что КР является демократическим государством и в соответствии с Основным законом страны каждый гражданин имеет право на свободное выражение своего мнения.

«Кыргызская сторона заявила, что выбранный таджикской стороной деструктивный подход по проведению лживой информационной кампании является контрпродуктивным и не способствует сохранению мира и спокойствия. Кыргызская сторона также потребовала от таджикской стороны не создавать атмосферу нетерпимости и межнациональной вражды и призвала ее к добросовестному выполнению обязательств в рамках подписанных протоколов», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь МИД Кыргызстана Чингиз Кустебаев на своей странице в Facebook прокомментировал награждение президента Таджикистана Эмомали Рахмона российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Он подчеркнул, что в то время, как на кыргызской земле до сих пор не остыла кровь невинных жертв, матери до сих пор оплакивают детей, мирные жители возвращаются в разрушенные дома, это награждение вызывает обоснованное недоумение. В ответ таджикская сторона вручила ноту протеста Кыргызстану.