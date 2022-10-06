Кабмин Кыргызстана хочет знать, сколько денег получают НПО от доноров

Глава кабинета министров хочет знать, сколько средств от доноров получают НПО и общественные организации. Об этом Акылбек Жапаров заявил сегодня во время международной конференции по государственно-частному партнерству.

По его словам, многие кредитные и грантовые средства, которые Кыргызстан получил от доноров, даже не пересекли границы страны. При этом сейчас республика возвращает заемные средства, которые брали на реализацию проектов.

«Думаю, здесь должна быть дорога с двусторонним движением. Нас обучают, чтобы бюджет был прозрачным. Мы очень хотим, чтобы международные финансовые институты тоже нашли вариант, механизм, когда на единой платформе мы увидим все финансовые потоки, которые пересекают нашу границу. Это не только кредиты и гранты, но и все средства, которые направляются на поддержку НПО, общественных организаций. Над такой площадкой мы сегодня вместе с Министерством финансов и работаем», — сказал Акылбек Жапаров.