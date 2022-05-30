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Власть

В парламенте не смогли выяснить, где хранят государственные драгметаллы

На заседании комитета по бюджету, экономической и фискальной политике не смогли выяснить, где хранится золото департамента драгоценных металлов.

Депутат Дастан Бекешев попросил заместителя министра финансов Руслана Татикова рассказать, где находится Госфонд драгоценных металлов и драгоценных камней. Тот ответил, что департамент драгметаллов работает при Минфине, но золото и серебно хранит в Национальном банке.

Заместитель председателя НБ КР Нурбек Жениш заявил, что Нацбанк не хранит ценности кабинета министров у себя.

Директор департамента драгметаллов Каныбек Мадумаров настоял на том, что раньше все хранили в специальной комнате, но сейчас драгоценные металлы находятся в хранилище Нацбанка. Ежегодно проводится их инвентаризация.

Он вновь сказал, что в Национальном банке хранят золото и ценности НБ КР. 

«У нас есть Госфонд драгоценных металлов и драгоценных камней. Минфин говорит, что он в Нацбанке, а регулятор сказал: «У нас нет». Где мы его потеряли?» — поинтересовался Дастан Бекешев.

Руслан Татиков предложил нардепам и представителям Нацбанка проехать и показать, где хранится золото.
Ссылка: https://24.kg/vlast/235274/
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