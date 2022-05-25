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Власть

Четыре кандидата на пост аудиторов Счетной палаты одобрены Жогорку Кенешем

Жогорку Кенеш избрал аудиторов Счетной палаты. Решение принято на заседании парламента.

Необходимые голоса получили только четыре кандидата.

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Оба претендента, представленные президентом, одобрены. Бадахшан Рыскулиев получил 60, а Уран Жумагулов — 63 голоса.

Из пяти кандидатов от фракций прошли только двое: Вадим Садовников («Ынтымак»), набрав 60 голосов, и Пардалии Батиров («Элдик») с 53 голосами депутатов.

Остальные Адамбек Туркбаев, Улан Сатимбаев и Азамат Раматилаев не смогли получить необходимую поддержку нардепов.

Депутаты решили провести повторное голосование среди трех кандидатов на пост аудитора Счетной палаты. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/234687/
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