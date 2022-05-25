Четыре кандидата на пост аудиторов Счетной палаты одобрены Жогорку Кенешем

Жогорку Кенеш избрал аудиторов Счетной палаты. Решение принято на заседании парламента.

Необходимые голоса получили только четыре кандидата.

Оба претендента, представленные президентом, одобрены. Бадахшан Рыскулиев получил 60, а Уран Жумагулов — 63 голоса.

Из пяти кандидатов от фракций прошли только двое: Вадим Садовников («Ынтымак»), набрав 60 голосов, и Пардалии Батиров («Элдик») с 53 голосами депутатов.

Остальные Адамбек Туркбаев, Улан Сатимбаев и Азамат Раматилаев не смогли получить необходимую поддержку нардепов.

Депутаты решили провести повторное голосование среди трех кандидатов на пост аудитора Счетной палаты.