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Власть

Садыр Жапаров пригласил премьер-министра Венгрии посетить Кыргызстан

Президент пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Кыргызстан с государственным визитом в любое удобное для него время. Об этом Садыр Жапаров заявил сегодня на встрече с министром внешнеторговых связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Венгрией и мерах по его дальнейшему развитию. Глава государства напомнил о предстоящих 28 ноября в стране парламентских выборах и сообщил о намерении открыть первый избирательный участок при посольстве КР в Венгрии.

Садыр Жапаров с удовлетворением отметил сегодняшний запуск работы Венгерско-Кыргызского фонда развития и первое заседание совета фонда при личном участии Петера Сийярто. Он надеется, что благодаря успешной реализации совместных проектов удастся увеличить уставной капитал Венгерско-Кыргызского фонда развития до $50 миллионов. 

Петер Сийярто выразил намерения венгерской стороны наполнить серьезным содержанием стратегические отношения между двумя странами, выведя их на новый уровень. «Мы искренне рады началу функционирования Венгерско-Кыргызского фонда развития, так как у нас общая цель — выявить как можно больше совместных проектов для эффективной их реализации», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212801/
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