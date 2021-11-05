Эдиль Байсалов предложил странам Центральной Азии развивать совместные проекты

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принял участие в бизнес-форуме «Бизнес-партнерство между Европейским союзом и Центральной Азией». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Эдиль Байсалов отметил, что подобный форум проходит в Кыргызстане впервые и посвящен обсуждению ключевых вопросов, стоящих перед Кыргызстаном и партнерами из Европейского союза и Центральной Азии.

«Несмотря на богатые природные и человеческие ресурсы, каждая отдельно взятая страна Центральной Азии слишком далека и мала, чтобы привлечь серьезное внимание, но как регион в целом мы можем представить Европейскому союзу свою «точку зрения». Только как динамичный, умный, интегрированный и мирный наш регион можем играть значимую роль в мире. Это также значит, что наш регион необходимо развивать, инвестировать и реализовывать совместные взаимовыгодные проекты», — сказал зампред кабмина.

Он подчеркнул, что, только объединив усилия, можно обеспечить устойчивый рост экономик стран, выработать справедливые правила торговли и честной конкуренции, управлять водными ресурсами, бороться с экстремизмом, снизить уровень бедности. Это позволит также решить острейшие социальные проблемы, способствовать межэтнической сплоченности и справляться с другими угрозами современного мира, в первую очередь смягчение последствий и адаптация стран к изменению климата.

Зампред кабмина Эдиль Байсалов выразил надежду, что выработанные на полях форума идеи и рекомендации поднимут на новый уровень партнерские отношения между нашими странами, внесут свой вклад в дальнейшее закрепление и развитие позитивных тенденций в торгово-экономических связях между странами — участницами мероприятия, а также будут способствовать реализации новых полезных инициатив.