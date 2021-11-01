Садыр Жапаров встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на полях саммита мировых лидеров встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха с избранием на пост президента Монголии и инаугурацией, пожелав успехов на ответственном государственном посту.

В ходе встречи президенты обсудили вопросы расширения двустороннего кыргызско-монгольского сотрудничества в различных сферах, в том числе обмен визитами на высшем уровне.