Президент Садыр Жапаров примет участие в климатической конференции в Глазго

Президент Садыр Жапаров 1-2 ноября совершит рабочий визит в Глазго (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, Садыр Жапаров примет участие в открытии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и выступит с посланием на Саммите мировых лидеров.

На полях саммита он проведет встречи с руководителями международных климатических организаций и многосторонних банков развития.

Конференция сторон представляет собой орган, ответственный за принятие решений, который отвечает за мониторинг и обзор осуществления Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Она объединяет 197 стран и территорий. Конференция собирается ежегодно с 1995 года.