18:54
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Власть

Обещают избавить от бюрократии. Прошло первое заседание кабмина в новом формате

Акылбек Жапаров провел первое заседание кабмина в новом составе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Акылбек Жапаров обозначил основные задачи, стоящие как перед каждым государственным органом в частности, так и перед кабинетом министров в целом. Он отметил важность оперативного согласования и принятия решений, направленных на улучшение экономической ситуации в стране, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и решение имеющихся социальных вопросов. Чиновник заявил, что республике нужны компетентные управленцы, которые возьмут на себя ответственность принимать решительные меры по улучшению системы госаппарата.

«Мы не сможем добиться экономического прорыва, пока каждый руководитель государственного органа и органов местного самоуправления не начнет принимать решения, направленные на создание условий для улучшения жизни простых людей. Государственный аппарат должен работать для народа. Мы поставили перед собой большие амбициозные цели и планы, мы их выполним», — сказал он.

В кабмине принят регламент работы в новой редакции. Он пересмотрен полностью, в том числе в части согласования проектов как нормативных правовых актов, так и иных решений.

«Регламент позволит избавить от лишней бюрократии, так как от работы государственного аппарата в конечном итоге зависит эффективность предоставляемых населению услуг. В условиях быстро меняющейся экономической обстановки, сложного финансового положения, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, необходимо максимально упорядочить и ускорить согласование принимаемых нормативных актов. Теперь ни один проект НПА не будет лежать в администрации президента, руководитель государственного органа будет нести персональную ответственность за принимаемые решения», — добавил Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212016/
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
Все дорожает. Кабмин предлагает новый перечень продуктов для регулирования цен
Цифра дня. 33 премьер-министра сменилось в Кыргызстане за годы независимости
Президент Кыргызстана подписал указы о назначении нового состава кабмина
Кабмин Акылбека Жапарова. Новый состав со старыми лицами и министерствами
Больше трех десятков. Как независимый Кыргызстан менял премьер-министров страны
Садыру Жапарову рекомендуют увеличить число женщин в органах власти
Садыр Жапаров подписал указ об отставке кабинета министров
Новый закон о кабинете министров вступил в силу. Ждем кадровых перестановок
Правительство vs кабмин. Когда от перестановок качество не улучшилось
Законопроект о кабмине принят. На заседание ЖК пришло не более 50 депутатов
Популярные новости
В&nbsp;Таджикистане отреагировали на&nbsp;слова Садыра Жапарова о&nbsp;Мургабе В Таджикистане отреагировали на слова Садыра Жапарова о Мургабе
Кто&nbsp;он, новый глава Таможенной службы, и&nbsp;при чем тут Бакиев Кто он, новый глава Таможенной службы, и при чем тут Бакиев
Что такое мяк? В&nbsp;соцсетях обсуждают фотографию Садыра Жапарова с&nbsp;открытия школы Что такое мяк? В соцсетях обсуждают фотографию Садыра Жапарова с открытия школы
Президент подписал указ об&nbsp;Антикоррупционном совете. Кто в&nbsp;него вошел Президент подписал указ об Антикоррупционном совете. Кто в него вошел
Бизнес
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
Бесплатное обучение IT-профессиям от&nbsp;Beeline проходит в&nbsp;Кыргызстане Бесплатное обучение IT-профессиям от Beeline проходит в Кыргызстане
28 октября, четверг
18:52
В Бишкеке задержана мошенница. Брала деньги, чтобы трудоустроить в «Кумтор» В Бишкеке задержана мошенница. Брала деньги, чтобы труд...
18:44
Обещают избавить от бюрократии. Прошло первое заседание кабмина в новом формате
18:37
Выборы-2021. ЦИК не удовлетворила жалобу активиста: «Азаттык» остается в гонке
18:30
29 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:21
Митинг против Асыл Талиповой продолжился у здания Военной прокуратуры