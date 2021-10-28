Обещают избавить от бюрократии. Прошло первое заседание кабмина в новом формате

Акылбек Жапаров провел первое заседание кабмина в новом составе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Акылбек Жапаров обозначил основные задачи, стоящие как перед каждым государственным органом в частности, так и перед кабинетом министров в целом. Он отметил важность оперативного согласования и принятия решений, направленных на улучшение экономической ситуации в стране, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и решение имеющихся социальных вопросов. Чиновник заявил, что республике нужны компетентные управленцы, которые возьмут на себя ответственность принимать решительные меры по улучшению системы госаппарата.

«Мы не сможем добиться экономического прорыва, пока каждый руководитель государственного органа и органов местного самоуправления не начнет принимать решения, направленные на создание условий для улучшения жизни простых людей. Государственный аппарат должен работать для народа. Мы поставили перед собой большие амбициозные цели и планы, мы их выполним», — сказал он.

В кабмине принят регламент работы в новой редакции. Он пересмотрен полностью, в том числе в части согласования проектов как нормативных правовых актов, так и иных решений.

«Регламент позволит избавить от лишней бюрократии, так как от работы государственного аппарата в конечном итоге зависит эффективность предоставляемых населению услуг. В условиях быстро меняющейся экономической обстановки, сложного финансового положения, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, необходимо максимально упорядочить и ускорить согласование принимаемых нормативных актов. Теперь ни один проект НПА не будет лежать в администрации президента, руководитель государственного органа будет нести персональную ответственность за принимаемые решения», — добавил Акылбек Жапаров.