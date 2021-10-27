Выборы-2021. Подкуп или поминки: разбирательства с обедом продолжаются

В МВД не нашли состава преступления в действиях кандидата по Аламединскому избирательной округу № 25 Болотбека Бегалиева.

По данным милиции, претендент на мандат, действительно, устраивал обед для старейшин села Кой-Таш в кафе «Ак Эмир». В рамках досудебного производства был допрошен администратор. Он заявил, что к ним пришла женщина и заказала зал для проведения поминок. Самого администратора и кого-либо из старшего персонала кафе на этом мероприятии не было. Поэтому сказать, были ли это поминки или торжество, он не может.

Материалы переданы в окружную избирательную комиссию для дальнейшего разбирательства.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.