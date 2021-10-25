Садыр Жапаров принял посла Азербайджана, завершившего дипмиссию в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана Гидаята Оруджева по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
Садыр Жапаров подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером Кыргызстана и отношения между странами основываются на прочных узах дружбы и братства, вытекающих из общности истории, культуры, языка, духовных и религиозных ценностей.
Президент Садыр Жапаров пожелал Гидаяту Оруджеву крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности, а также попросил передать приветствие президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане поблагодарил главу государства, а также передал наилучшие пожелания братскому народу Кыргызстана от Ильхама Алиева.
«Гидаят Оруджев выразил уверенность в дальнейшем ритмичном развитии, углублении и расширении сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном», — отметили в пресс-службе.
Отметим, Гидаят Оруджев проработал в Кыргызстане с 2012 года.