Садыр Жапаров принял посла Азербайджана, завершившего дипмиссию в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана Гидаята Оруджева по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером Кыргызстана и отношения между странами основываются на прочных узах дружбы и братства, вытекающих из общности истории, культуры, языка, духовных и религиозных ценностей.

Президент Садыр Жапаров пожелал Гидаяту Оруджеву крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности, а также попросил передать приветствие президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане поблагодарил главу государства, а также передал наилучшие пожелания братскому народу Кыргызстана от Ильхама Алиева.

«Гидаят Оруджев выразил уверенность в дальнейшем ритмичном развитии, углублении и расширении сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном», — отметили в пресс-службе.

Отметим, Гидаят Оруджев проработал в Кыргызстане с 2012 года.