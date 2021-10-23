13:49
USD 84.79
EUR 98.70
RUB 1.20
Власть

Садыр Жапаров рассказал, откуда у его жены деньги на благотворительность

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства прокомментировал благотворительную деятельность своей супруги Айгуль Жапаровой, в частности о передаче ею 500 тысяч сомов для запуска реабилитационного центра «Алтын балалык».

«Она из-за неспособности выразить свои мысли, оказывается, не объяснила, что эти деньги были от семьи Жапаровых. Просто отдала их и ушла. У нас в семье 11 братьев и сестер. Одного брата мы потеряли. Остальные десять собрали деньги на «Алтын балалык», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211409/
просмотров: 399
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация с «Кумтором». Под диктовку канадцев больше жить не будем — президент
Президент прокомментировал похищение Орхана Инанды
Кыргызстан откроет границу с Таджикистаном только после согласования границ
Нас не раз пытались поссорить. Садыр Жапаров о дружбе с Камчыбеком Ташиевым
Райымбека Матраимова — на госслужбу! Комментарий президента на призыв блогеров
Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в государственной резиденции
Садыр Жапаров обещает обеспечить в Кыргызстане свободу слова
Садыр Жапаров прокомментировал уголовные дела по октябрьским событиям
Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года
Это эмоции. Садыр Жапаров прокомментировал скандальные заявления Эдиля Байсалова
Популярные новости
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента
Выборы-2021. На&nbsp;Дастана Бекешева поступила жалоба в&nbsp;Генпрокуратуру и&nbsp;ГКНБ Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ
Сегодня чиновники будут спать плохо&nbsp;&mdash; эксперт о&nbsp;предупреждениях президента Сегодня чиновники будут спать плохо — эксперт о предупреждениях президента
Фото дня. Бердымухамедизация: в&nbsp;соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша Фото дня. Бердымухамедизация: в соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша
Бизнес
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
23 октября, суббота
13:43
Ситуация с «Кумтором». Под диктовку канадцев больше жить не будем — президент Ситуация с «Кумтором». Под диктовку канадцев больше жит...
13:38
Садыр Жапаров рассказал, откуда у его жены деньги на благотворительность
13:27
Президент прокомментировал похищение Орхана Инанды
13:24
Кыргызстан откроет границу с Таджикистаном только после согласования границ
13:22
Нас не раз пытались поссорить. Садыр Жапаров о дружбе с Камчыбеком Ташиевым