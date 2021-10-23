Садыр Жапаров рассказал, откуда у его жены деньги на благотворительность

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства прокомментировал благотворительную деятельность своей супруги Айгуль Жапаровой, в частности о передаче ею 500 тысяч сомов для запуска реабилитационного центра «Алтын балалык».

«Она из-за неспособности выразить свои мысли, оказывается, не объяснила, что эти деньги были от семьи Жапаровых. Просто отдала их и ушла. У нас в семье 11 братьев и сестер. Одного брата мы потеряли. Остальные десять собрали деньги на «Алтын балалык», — сказал Садыр Жапаров.