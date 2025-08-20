17:46
Общество

Сильные женщины способны построить сильное общество — Айгуль Жапарова

Фото 24.kg. Айгуль Жапарова на открытии форума

Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова выступила на форуме «Женщина — лидер, меняющая мир к лучшему», который проходит в Бишкеке.

В мероприятии участвует также руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева.

Айгуль Жапарова открыла форум и заявила, что с древнейших времен женщины играли важную роль в общественной жизни Центральной Азии.

«В XIX веке Курманжан датка стояла на страже этих земель. В истории Узбекистана также всегда уважали женщин, чему свидетельство мечеть Биби-Ханым в Самарканде. В нашей крови, в нашем образе заложено величие империи кочевников, а женщина, закаленная умом и силой, способствует сохранению нации», — сказала первая леди.

Айгуль Жапарова подчеркнула, что после 1990-х годов образ современной женщины разрушил все стереотипы. Женщины пополнили ряды политиков и бизнесменов.

Первая леди добавила, что сегодня современная женщина умело совмещает личную жизнь и карьеру, отметив спортсменок Айсулуу Тыныбекову, Мээрим Жуманазарову, Диеру Келдиерову и Асель Байбанышеву.

«Несмотря на геополитическую и климатическую ситуацию в мире, женщина способна прекращать любую проблему для создания светлого будущего для человечества. Я надеюсь, что форум пройдет успешно и плодотворно, ведь на таких мероприятиях собираются такие женщины, как вы. Сильные женщины способны построить сильное общество», — заключила Айгуль Жапарова.

В форуме принимают участие около 200 женщин — руководители, предпринимательницы, спортсменки, деятели культуры и общественные активистки.

Его основная цель — обмен опытом, продвижение женщин-лидеров, а также обсуждение вопросов лидерства, образования, предпринимательства и роли женщин в развитии общества.
