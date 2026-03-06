18:58
Общество

Фото дня: первой леди на празднике в Бишкеке подарили цветок Айгуль

Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова приняла участие в праздничном мероприятии мэрии Бишкека, посвященном Международному женскому дню.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека

Во время торжественного концерта, который прошел на арене «Жаштык», первой леди вручили символический подарок — открытку с изображением цветка Айгуль.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека

Торжественный концерт прошел в здании арены «Жаштык» и собрал около 5 тысяч женщин со всех районов города.

В мероприятии приняли участие Первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова, мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев, министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев, почетные гости, а также представительницы различных сфер общественной жизни столицы.

С поздравительной речью выступил мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев. В своем обращении он поздравил всех женщин с праздником 8 Марта и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, счастья их семьям и новых достижений.

«Сегодня в Бишкеке проживает более 1,5 миллиона человек, более половины из которых – женщины. Это значит, что именно вы во многом определяете характер, настроение и будущее нашего города. Женщины Бишкека проявили себя во всех сферах городской жизни. Вы воспитываете детей, развиваете образование, науку, культуру, спорт, предпринимательство и общественную жизнь. Вы формируете ценности, передаете знания из поколения в поколение, укрепляете семьи и создаете атмосферу доверия и заботы», – отметил мэр столицы.

Также глава города особо отметил труд сотрудниц МП «Бишкекзеленстрой» и «Тазалык» и поблагодарил их за вклад в благоустройство столицы.

Праздничная программа включала концерт с участием классических произведений, современной композиции, известных исполнителей и творческих коллективов. Мероприятие стало знаком уважения и признательности женщинам за их вклад в развитие общества, города и страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364896/
