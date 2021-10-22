Акылбек Жапаров обсудил с комбанками увеличение доли безналичных платежей

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в бизнес-завтраке с руководителями коммерческих банков страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Основная тематика встречи — увеличение доли безналичных платежей и расчетов. Акылбек Жапаров отметил, что для выведения экономики из тени необходима прозрачность.

«Самые передовые технологии всегда были в банках. Например, в Казахстане сборы налогов увеличились благодаря приложению в телефоне одного из банков. Там даже за продукты на рынке люди стали расплачиваться через это приложение. Я думаю, что банки могут помочь с внедрением новых технологий. Поставленные цели вполне достижимы», — сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что правительство с учетом мнения и рекомендации банков будет принимать меры по увеличению безналичных расчетов. При этом он заметил, что подобные встречи с коммерческими банками будут проходить на регулярной основе.