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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Зарегистрированы 93 кандидата-одномандатника

ЦИК зарегистрировала 93 из 335 кандидатов-одномандатников, подавших полный пакет документов. Об этом сообщает Центризбирком.

По его данным, регистрация завершится 28 октября. 14 кандидатов отказались от участия в выборах.

Среди зарегистрированных бывший нардеп Эльмурат Обдунов, действующие — Омурбек Бакиров, Дастанбек Джумабеков, Дастан Бекешев, Автандил Кулбураков, Ильхом Маннанов, Нурбек Алимбеков, Искендер Матраимов, Данияр Толонов, Тазабек Икрамов, Бактыбек Райымкулов, Саматбек Ибраев и Камчыбек Жолдошбаев.

Удостоверения кандидатов из женщин получили Атыр Абдрахматова, Альфира Супатаева, Анара Мамбеталиева, Юлия Лилиенталь.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211100/
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