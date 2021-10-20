Отключения электроэнергии. Депутаты упрекнули энергетиков во лжи

Сегодня на заседании парламента депутаты обсуждают подготовку к осенне-зимнему периоду.

Министр энергетики Доскул Бекмурзаев пообещал, что веерных отключений зимой не будет. «Веерных отключений нет и не планируется, проводятся ремонтные работы. Дайте адреса, мы проверим. Все отключения связаны с износом 60 процентов оборудования, но веерных нет», — сказал он.

Нардеп Тариель Жоробеков заявил, что энергетики просто заменили «веерные отключения» на «ремонтные работы».

Коллегу поддержала вице-спикер Аида Касымалиева. Она отметила, что некоторые швейные цеха не работают, потому что весь день нет электричества.

«Это вранье, что нет веерных отключений. У людей света нет с 9.00 до 17.00. Некоторые предприниматели не могут работать из-за того, что нет света, и распускают сотрудников», — добавила Аида Касымалиева.