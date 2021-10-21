Выборы-2021. В Араване учителей заставляют агитировать

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба.

В ней говорится, что в средней школе имени Базарбая Жээналиева в селе Тоо-Моюн Араванского района Ошской области депутаты местного кенеша провели собрание с участием преподавательского состава и родителей с целью привлечения их к агитационной деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Заявители отметили, что это злоупотребление административным ресурсом и нарушение норм избирательного законодательства.

Информация направлена для проверки и дачи правовой оценки в МВД.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.