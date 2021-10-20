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Власть

Кворума нет. Спикер возмущен отсутствием депутатов в зале заседаний

Сегодня на заседании парламента спикер Талант Мамытов возмутился отсутствием депутатов в зале.

«Вы сами сказали, что будете работать. Почему тогда в зале нет депутатов? Кворума нет», — сказал он.

Отметим, что нардепы начали голосование по законопроектам, которые они ранее обсудили. В зале заседаний присутствуют 30 парламентариев из 120.

Депутат Дастан Бекешев заявил, что если его коллеги отсутствуют на рабочем месте 10 дней, их можно лишить мандата. Он предложил посчитать таких недобросовестных народных избранников.

Ранее в ЖК подняли вопрос об объявлении каникул на период предвыборной кампании. Сначала нардепы большинством голосов проголосовали за инициативу, однако позже спикер объявил переголосование — было принято решение работать до выборов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211041/
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