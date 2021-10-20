Выборы-2021. ЦИК нужны волонтеры

ЦИК нужны волонтеры. Об этом сообщает ведомство.

По его данным, добровольцы нужны для информирования и разъяснения населению порядка проведения выборов и правил участия в голосовании, а также для оказания помощи людям с инвалидностью в день выборов.

Волонтеры будут работать с 15 по 28 ноября.

Заявки могут подавать:

молодежные некоммерческие организации;

инициативные группы молодежи от 18 лет и старше.

Необходимо заполнить заявку и представить копию паспорта. Срок приема заявок — до 25 октября включительно.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.