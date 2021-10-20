19:58
USD 84.79
EUR 98.85
RUB 1.19
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК нужны волонтеры

ЦИК нужны волонтеры. Об этом сообщает ведомство.

По его данным, добровольцы нужны для информирования и разъяснения населению порядка проведения выборов и правил участия в голосовании, а также для оказания помощи людям с инвалидностью в день выборов.

Волонтеры будут работать с 15 по 28 ноября.

Заявки могут подавать:

  • молодежные некоммерческие организации;
  • инициативные группы молодежи от 18 лет и старше.

Необходимо заполнить заявку и представить копию паспорта. Срок приема заявок — до 25 октября  включительно.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211035/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. ЦИК аккредитовала 50 международных наблюдателей
Выборы-2021. ЦИК приняла документы у «Жашасын Кыргызстан»
Выборы-2021. Полный пакет документов сдали 335 кандидатов-одномандатников
Выборы-2021. На партию «Азаттык» пожаловались. Требуют снять с гонки
Выборы-2021. На кандидата по Кочкорскому округу пожаловались за подкуп
Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ
Выборы-2021. ОБСЕ похвалила ЦИК Кыргызстана: следует рекомендациям
Выборы-2021. ЦИК просит дополнительно 100 миллионов сомов
Выборы-2021. Партия, у которой не приняли документы, обратилась к президенту
Выборы-2021. На кандидата по Нарынскому округу № 33 пожаловались: опять подкуп
Популярные новости
Экс-помощник Бакиева возглавил управление в&nbsp;администрации Садыра Жапарова Экс-помощник Бакиева возглавил управление в администрации Садыра Жапарова
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента
Азербайджан просят разрешить въезд кыргызстанцев в&nbsp;страну Азербайджан просят разрешить въезд кыргызстанцев в страну
Как при Бакиеве. Стала известна новая структура администрации президента Как при Бакиеве. Стала известна новая структура администрации президента
Бизнес
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
К&nbsp;30-летию независимости&nbsp;КР: в&nbsp;Чаткале прошел &laquo;Кубок Чаарат&raquo; К 30-летию независимости КР: в Чаткале прошел «Кубок Чаарат»
20 октября, среда
19:44
Выборы-2021. ЦИК нужны волонтеры Выборы-2021. ЦИК нужны волонтеры
19:23
Кыргызстанец снялся в фильме с Ксенией Раппопорт. Его ищет съемочная группа
19:18
Об ответственности за свободу слова напомнил журналистам Эдиль Байсалов
19:02
В ЕАЭС обнулили пошлину на марганцевые руды и концентраты
18:46
Партию димедрола в огурцах и тесте пытались пронести осужденному в колонию № 16