Выборы-2021. Полный пакет документов сдали 335 кандидатов-одномандатников

Завершилось предоставление кандидатом, его уполномоченным представителем или уполномоченным политической партии соответствующих документов для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, в Центральную избирательную комиссию было подано 381 заявление: 349 — мужчин и 32 — женщины.

335 кандидатов предоставили полный пакет документов, 14 кандидатов отказались от участия в выборах.

На сегодня зарегистрировано 80 кандидатов. Процесс регистрации выдвиженцев по одномандатным округам и списков кандидатов от партий завершится 28 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.