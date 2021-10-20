Выборы-2021. ЦИК аккредитовала 50 международных наблюдателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала 50 международных наблюдателей.
По данным пресс-службы ЦИК, аккредитовано 50 международных наблюдателей, представляющих:
- избирательные органы:
— Украина — 2;
— Молдова — 2.
- международные организации:
— Представительство Фонда Ханнса Зайделя в КР — 1;
— Миссия БДИПЧ ОБСЕ — 39;
— Миссия СНГ — 6.
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.