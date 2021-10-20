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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК аккредитовала 50 международных наблюдателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала 50 международных наблюдателей.

По данным пресс-службы ЦИК, аккредитовано 50 международных наблюдателей, представляющих:

  • избирательные органы:
    — Украина — 2;
    — Молдова — 2.
  • международные организации:
    — Представительство Фонда Ханнса Зайделя в КР — 1;
    — Миссия БДИПЧ ОБСЕ — 39;
    — Миссия СНГ — 6.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211002/
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