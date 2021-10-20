Выборы-2021. На кандидата по Кочкорскому округу пожаловались за подкуп

Члены координационной группы оперативного реагирования ЦИК изучают публикацию на странице одного из интернет-изданий.

В ней говорится, что кандидат по Кочкорскому избирательному округу № 32 Нурбек уулу Ормон является «директором благотворительного фонда и проводит большую работу по оказанию поддержки и помощи жителям Кочкорского района, по улучшению инфраструктуры района, в частности в ремонте дорог, проведению труб для питьевой воды, а также электричества».

В комментариях к опубликованной статье указано, что этот претендент на мандат, выдвинув свою кандидатуру в депутаты Жогорку Кенеша, занимается подкупом избирателей. Информация направлена для расследования и проверки фактов в МВД.

В ЦИК напомнили, что с момента объявления даты выборов кандидаты не могут заниматься благотворительностью.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.