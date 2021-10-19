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Власть
Сюжет: COVID-19

От коронавируса скончался бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

из интернета
Фото из интернета. Колин Пауэлл

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в понедельник в возрасте 84 лет от осложнений после коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

«Он был полностью вакцинирован. Мы хотим поблагодарить медицинский персонал Национального медицинского центра Уолтера Рида за заботливое лечение. Мы потеряли замечательного, любящего мужа, отца, дедушку и великого американца», — говорится в сообщении семьи Пауэлла.

Колин Пауэлл был доверенным военным советником целого ряда американских политиков. Он служил в армии, воевал во Вьетнаме, где был ранен. Этот опыт позже помог определить его собственную военную и политическую стратегию. Будучи генералом армии, Колин Пауэлл занимал должность председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США при президенте Джордже Буше-старшем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210824/
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