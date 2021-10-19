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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Из 381 кандидата-одномандатника 80 зарегистрированы

Из 381 кандидата, подавшего уведомление об участии в выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным округам, ЦИК зарегистрировала 80. 

Их список представлен на сайте Центризбиркома. Удостоверения кандидата из этих 80 зарегистрированных получили Дастан Бекешев, Нурбек Токтакунов, Атыр Абдрахматова, Арсланбек Малиев, Тазабек Икрамов, Искендер Матраимов, Акылбек Сариев, Жаныбек Абиров. 

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210811/
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