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Власть

Назначен новый генконсул России в городе Ош

В Ош прибыл новый генеральный консул России — Андрей Бибишев. Об этом сообщает посольство РФ в Кыргызстане.

Андрей Бибишев — опытный дипломат. До своего назначения был начальником отдела в третьем департаменте стран СНГ МИД России. Работал советником-посланником в посольствах России в Панаме, Никарагуа.

посольства РФ в КР
Фото посольства РФ в КР. Назначен новый генконсул России в Оше

«Уверены, что под руководством Андрея Бибишева Генеральное консульство в Оше продолжит эффективную работу в интересах развития двусторонних связей между Россией и Кыргызстаном», — подчеркнули в посольстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210794/
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