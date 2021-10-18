Назначен новый генконсул России в городе Ош

В Ош прибыл новый генеральный консул России — Андрей Бибишев. Об этом сообщает посольство РФ в Кыргызстане.

Андрей Бибишев — опытный дипломат. До своего назначения был начальником отдела в третьем департаменте стран СНГ МИД России. Работал советником-посланником в посольствах России в Панаме, Никарагуа.

Фото посольства РФ в КР. Назначен новый генконсул России в Оше

«Уверены, что под руководством Андрея Бибишева Генеральное консульство в Оше продолжит эффективную работу в интересах развития двусторонних связей между Россией и Кыргызстаном», — подчеркнули в посольстве.