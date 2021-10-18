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Власть

Акылбек Жапаров проверил контрольно-пропускной пункт «Торугарт»

Фото кабмина КР. Акылбек Жапаров

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Нарынскую область посетил контрольно-пропускной пункт «Торугарт-автодорожный». Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Он отметил, что отныне погрузка будет осуществляться на КПП «Торугарт», а не в районе «Арка», и подчеркнул, что в будущем количество грузовиков увеличат.

Чиновник также осмотрел состояние дезинфекционного барьера и поручил улучшить инфраструктуру этого пункта.

Акылбек Жапаров ознакомился с состоянием заставы пограничной воинской части имени Тайлака Баатыра.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210716/
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