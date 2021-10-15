18:39
USD 84.80
EUR 98.51
RUB 1.18
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Садыр Жапаров пригласил наблюдателей от СНГ провести мониторинг выборов в ЖК

Садыр Жапаров пригласил миссию наблюдателей от СНГ и других организаций на мониторинг выборов в Жогорку Кенеш. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Обеспечение и защита избирательных прав и свобод граждан являются одними из важнейших принципов демократического развития страны», — сказал Садыр Жапаров на очередном заседании Совета глав государств Содружества в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что Кыргызстан придает важное значение деятельности Содружества по мониторингу выборных процессов в странах СНГ. И проинформировал, что 28 ноября 2021 года в республике намечено проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша.

«Убежден, что миссии наблюдателей от СНГ и других организаций будут традиционно представительными и примут активное участие в мониторинге парламентских выборов в нашей стране», — сказал глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210590/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Еще семь партий отказались от борьбы за депутатские мандаты
Кыргызстан предложил странам СНГ отправить гуманитарную помощь в Афганистан
Садыр Жапаров на заседании глав СНГ вновь заговорил о проблемах на границах
Выборы-2021. В каких случаях кандидату-одномандатнику вернут залог
Выборы-2021. В каких случаях кандидат снимается с гонки: пояснение ЦИК
Обвиняемый в получении взятки Эмиль Жамгырчиев собрался в депутаты
Выборы-2021. Избиратель может не брать один из бюллетеней
Садыр Жапаров выделил 3 миллиона сомов на запуск центра «Алтын балалык»
Партия «Ата Мекен» обратилась в Конституционный суд
Садыр Жапаров распустил городской кенеш Кербена
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора В Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора
Депутаты обиделись на&nbsp;своего коллегу Дастана Бекешева. За&nbsp;что? Депутаты обиделись на своего коллегу Дастана Бекешева. За что?
Частная школа и&nbsp;коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и&nbsp;его семья Частная школа и коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и его семья
Состав и&nbsp;структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о&nbsp;кадрах Состав и структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о кадрах
Бизнес
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
Более 1&nbsp;миллиарда сомов в&nbsp;год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов Более 1 миллиарда сомов в год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов
15 октября, пятница
18:30
16 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 16 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:28
«Фарватер» и Steelex играют в Суперкубке Кыргызстана по футзалу. Прямой эфир
18:16
Садыр Жапаров пригласил наблюдателей от СНГ провести мониторинг выборов в ЖК
18:10
Устроивший в Бишкеке ДТП пьяный экс-милиционер скрывается от пострадавших
18:05
Выпал из окна. В Анталье погиб 18-летний кыргызстанец