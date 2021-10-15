Садыр Жапаров пригласил наблюдателей от СНГ провести мониторинг выборов в ЖК

Садыр Жапаров пригласил миссию наблюдателей от СНГ и других организаций на мониторинг выборов в Жогорку Кенеш. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Обеспечение и защита избирательных прав и свобод граждан являются одними из важнейших принципов демократического развития страны», — сказал Садыр Жапаров на очередном заседании Совета глав государств Содружества в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что Кыргызстан придает важное значение деятельности Содружества по мониторингу выборных процессов в странах СНГ. И проинформировал, что 28 ноября 2021 года в республике намечено проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша.

«Убежден, что миссии наблюдателей от СНГ и других организаций будут традиционно представительными и примут активное участие в мониторинге парламентских выборов в нашей стране», — сказал глава государства.