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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Еще семь партий отказались от борьбы за депутатские мандаты

Еще семь партий отказались от участия в парламентских выборах. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, партии «Ак-Шам», Народная, «Моя отчизна», «Замандаш», «Акшумкар», «Айкол Кыргызстан» и «Баба Дыйкан» подали соответствующие уведомления.

Политические партии могут сдать документы на регистрацию до 18.00 18 октября. «Бутун Кыргызстан», «Ата Мекен», «Ишеним», «Ынтымак» и «Улуттар биримдиги» к 13 октября уже сдали документы выдвинутых кандидатов для регистрации, в том числе через систему «Электронный кандидат».

Девять партий сдали избирательный залог:

  • «Альянс»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Ыйман Нуру»;
  • «Азаттык»;
  • «Ынтымак»;
  • «Ата Мекен»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Ишеним»;
  • «Ата Журт Кыргызстан».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210587/
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