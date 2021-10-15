Выборы-2021. В каких случаях кандидату-одномандатнику вернут залог

ЦИК указала, в каких случаях кандидатам-одномандатникам возвращается залог.

Уточняется, что его сумма составляет 100 тысяч сомов. Залог возвращается, если претендент на мандат наберет не менее 5 процентов голосов избирателей от пришедших на участок.

Возвращается также, если он откажется от дальнейшего участия в выборах. Но не позднее, чем до даты изготовления бюллетеней.

Кандидат получит свои деньги и в случае, если выборы признаны несостоявшимися или недействительными после представления в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах.

Залог не возвращается и подлежит зачету в бюджет в случае отмены регистрации кандидата до дня голосования в результате нарушения законодательства и если избрание было признано недействительным.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.