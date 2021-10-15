Выборы-2021. Из 23 партий 9 внесли залог

Из 23 партий, которые, вероятно, войдут в избирательный бюллетень, 9 внесли избирательный залог. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

Уточняется, что речь о следующих политорганизациях:

«Альянс»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Ыйман Нуру»;

«Азаттык»;

«Ынтымак»;

«Ата Мекен»;

«Улуттар биримдиги»;

«Ишеним»;

«Ата Журт Кыргызстан».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.