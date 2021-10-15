Садыр Жапаров примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

Садыр Жапаров сегодня примет участие в юбилейном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Заседание пройдет под председательством Беларуси. Лидеры стран СНГ обсудят актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества.

По итогам заседания планируется принятие ряда заявлений глав государств СНГ, в частности по случаю 30-летия Содружества, по сотрудничеству в обеспечении биологической безопасности, миграции, защите избирательных прав граждан СНГ, а также документов, направленных на развитие сотрудничества в других сферах.