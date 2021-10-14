Выборы-2021. Из 381 выдвиженца по одномандатным округам зарегистрированы пока 42

Из 381 выдвиженца по одномандатным избирательным округам ЦИК зарегистрировала 42. Об этом сообщает ведомство.

Уточняется, что среди получивших удостоверение кандидата две женщины — Юлия Лилиенталь и Атыр Абдрахматова.

В разрезе областей выдвижение выглядит следующим образом:

Баткенская область — 3 избирательных округа, 40 кандидатов, из них 4 женщины;

Ошская область — 9 избирательных округов, 71 кандидат, из них 3 женщины;

Джалал-Абадская область — 7 избирательных округов, 63 кандидата, из них 3 женщины;

Таласская область — 2 избирательных округа, 17 кандидатов, женщин нет;

Чуйская область — 6 избирательных округов, 73 кандидата, из них 3 женщины;

Бишкек — 4 избирательных округа, 38 кандидатов, из них 4 женщины;

Нарынская область — 2 избирательных округа, 31 кандидат, из них 4 женщины;

Иссык-Кульская область — 3 избирательных округа, 48 кандидатов, из них 10 женщин.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.