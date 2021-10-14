Акылбек Жапаров намерен развивать транспортные коридоры в Баткенской области

Глава кабмина Акылбек Жапаров на инвестиционном форуме «Развитие Баткена — развитие страны» назвал одно из главных преимуществ Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Он перечислил преимущества региона и направления, которые имеют инвестиционный потенциал, одним из главных назван транзитный.

«Баткенские транспортные коридоры — коридоры экономического развития. Через республику можно попасть в Китай с его многомиллиардным рынком. Так, Кызыл-Кия может стать крупным приграничным логистическим центром. Рассматривается концепция СЭЗ «Лейлек», будут увеличены преференции и оказана государственная поддержка инфраструктуре. Кроме того, при поддержке партнеров можно построить современную лабораторию фитосанитарного контроля. В целом транзитно-логистический потенциал принесет огромную пользу как региону, так и стране. Призываю крупных инвесторов к сотрудничеству в этой сфере», — сказал Акылбек Жапаров.

Он перечислил главные инвестиционные направления в регионе.

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«Одно из направлений инвестирования в Баткенской области — энергетика. Например, такие крупные реки, как Ак-Суу, Козу-Баглан, Кожешкен, Исфайрамсай, Ак-Сай, ожидают строительство малых ГЭС. Местные власти окажут максимальную поддержку в выделении земли под малые гидроэлектростанции. Кроме того, область имеет большой потенциал в горнодобывающей промышленности. Другим направлением является сельское хозяйство: учитывая возможности и кластеры региона, здесь могут запустить современные заводы и сушильные цеха. Сегодня со Всемирным банком ведутся переговоры об инвестициях в размере $50-60 миллионов. Также крупные инвестиции необходимо направить на ирригационные проекты», — сказал Акылбек Жапаров.

По его словам, ожидается перезапуск промышленных предприятий в городах Кызыл-Кие, Исфане, Кадамджае и Айдаркене. Он попросил обратить внимание инвесторов на проекты, не требующие больших объемов воды с учетом климатических изменений.