15:44
USD 84.80
EUR 98.00
RUB 1.18
Власть

Акылбек Жапаров намерен развивать транспортные коридоры в Баткенской области

Глава кабмина Акылбек Жапаров на инвестиционном форуме «Развитие Баткена — развитие страны» назвал одно из главных преимуществ Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Он перечислил преимущества региона и направления, которые имеют инвестиционный потенциал, одним из главных назван транзитный.

«Баткенские транспортные коридоры — коридоры экономического развития. Через республику можно попасть в Китай с его многомиллиардным рынком. Так, Кызыл-Кия может стать крупным приграничным логистическим центром. Рассматривается концепция СЭЗ «Лейлек», будут увеличены преференции и оказана государственная поддержка инфраструктуре. Кроме того, при поддержке партнеров можно построить современную лабораторию фитосанитарного контроля. В целом транзитно-логистический потенциал принесет огромную пользу как региону, так и стране. Призываю крупных инвесторов к сотрудничеству в этой сфере», — сказал Акылбек Жапаров.

Он перечислил главные инвестиционные направления в регионе.

Читайте по теме
Акылбек Жапаров рассказал о льготах для инвесторов в Баткенской области

«Одно из направлений инвестирования в Баткенской области — энергетика. Например, такие крупные реки, как Ак-Суу, Козу-Баглан, Кожешкен, Исфайрамсай, Ак-Сай, ожидают строительство малых ГЭС. Местные власти окажут максимальную поддержку в выделении земли под малые гидроэлектростанции. Кроме того, область имеет большой потенциал в горнодобывающей промышленности. Другим направлением является сельское хозяйство: учитывая возможности и кластеры региона, здесь могут запустить современные заводы и сушильные цеха. Сегодня со Всемирным банком ведутся переговоры об инвестициях в размере $50-60 миллионов. Также крупные инвестиции необходимо направить на ирригационные проекты», — сказал Акылбек Жапаров.

По его словам, ожидается перезапуск промышленных предприятий в городах Кызыл-Кие, Исфане, Кадамджае и Айдаркене. Он попросил обратить внимание инвесторов на проекты, не требующие больших объемов воды с учетом климатических изменений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210382/
просмотров: 506
Версия для печати
Материалы по теме
Акылбек Жапаров рассказал о льготах для инвесторов в Баткенской области
У жителя Баткенской области в машине нашли 3 килограмма гашиша
Очередную партию контрабанды на 840 тысяч сомов задержали в Лейлекском районе
Яйца и лес. В Баткенской области пресекли контрабанду на 3,6 миллиона сомов
Инвестиционный форум с участием Улукбека Марипова пройдет в Баткене 14 октября
В Баткене кыргызстанцы пытались незаконно ввезти в страну виноград и посуду
В Баткенской области задержали контрабанду топлива и энергетиков
В Кыргызстане готовят паспорта 50 приоритетных предприятий
В Минэкономики и финансов рассказали о планах по развитию Баткенской области
Китай оказал помощь школам в Баткенской области, пострадавшим при конфликте
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора В Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора
Частная школа и&nbsp;коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и&nbsp;его семья Частная школа и коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и его семья
Депутаты обиделись на&nbsp;своего коллегу Дастана Бекешева. За&nbsp;что? Депутаты обиделись на своего коллегу Дастана Бекешева. За что?
Состав и&nbsp;структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о&nbsp;кадрах Состав и структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о кадрах
Бизнес
Ради зеленого будущего человечества. Acer представила экологичные новинки Ради зеленого будущего человечества. Acer представила экологичные новинки
Студенты AUCA награждены стипендией KICB Студенты AUCA награждены стипендией KICB
MegaCom расширяет​ сеть 4G​ по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom расширяет​ сеть 4G​ по всему Кыргызстану
Inmobiles MIRS сделает невозможным использование контрафактных смартфонов Inmobiles MIRS сделает невозможным использование контрафактных смартфонов
14 октября, четверг
15:39
Задержан кыргызстанец с поддельными долларами. Подозревается в их изготовлении Задержан кыргызстанец с поддельными долларами. Подозрев...
15:22
Выборы-2021. В каких случаях в одномандатных округах будет повторное голосование
15:04
В Бишкеке задержали директора рынка «Дордой-Дыйкан» Эркина Салымбекова
15:02
Выборы-2021. Брат Камчыбека Ташиева все-таки идет в депутаты
15:02
Предметов много, а уровень обучения самый низкий. Эксперты о школах Кыргызстана