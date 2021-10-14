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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. 23 партии уведомили о выдвижении списка кандидатов

Из 73 политических партий, изъявивших желание принять участие в парламентских выборах, 26 уведомили ЦИК КР о проведении съездов, из них три партии провели съезды дважды. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, всего 23 партии уведомили о выдвинутых списках кандидатов.

Политические партии могут сдать документы на регистрацию до 18.00 часов 18 октября. При этом политические партии — «Бутун Кыргызстан», «Ата Мекен», «Ишеним», «Ынтымак» и «Улуттар биримдиги» к 13 октября сдали документы выдвинутых списков кандидатов для регистрации, в том числе через систему «Электронный кандидат».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210320/
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