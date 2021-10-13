Выборы-2021. Еще семь партий отказались от участия в избирательной кампании

Еще семь партий отказались от участия в избирательной кампании. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Уведомления подали политические партии «Социалист», «Бирге — Вместе», «Ак Бата», «Конгресс народов Кыргызстана», «Наш народ», «Жаратман Эл», «Власть народу».

Ранее от участия отказались «Ар-Намыс», Либерально-прогрессивная партия, Партия труда, «АШАР-Алтан», «Чон Казат», Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов и партия «Аалам» экс-депутата Арсланбека Малиева. «Ак-Ниет», «Тилектештик» («Солидарность»), «Асаба», «Нур», «Реформа» и «Ак-санат» не создали избирательный фонд в установленный законом срок.

Всего подали уведомления 75 политических организаций. Центризбирком отказал в регистрации уполномоченным представителям от двух партий — «Эркин Кыргызстан» и «Эне журогу — Мекен».