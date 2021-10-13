Президент призвал вновь баллотирующихся депутатов прекратить подкуп избирателей

Президент Садыр Жапаров призвал действующих депутатов, вновь баллотирующихся в парламент, помочь провести открытые и честные выборы. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам главы государства, у него хватит сил и смелости остановить применение административного ресурса.

«Многие из вас вновь идут на выборы. Прошу вас помочь провести честные выборы. Если вы остановите подкуп, я обещаю, что не будет применен админресурс. На это у меня хватит сил. 21 октября проведем заседание с представителями местных властей, где будет дано задание об открытых и чистых выборах», — сказал он.

Садыр Жапаров пригрозил наказать чиновников, которые будут вмешиваться в выборы.