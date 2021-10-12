Садыр Жапаров выступил с посланием на совещании о биологическом разнообразии

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с видеопосланием на пятнадцатом совещании конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КС-15), организованном под эгидой ООН. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что Кыргызстан привержен целям Конвенции ООН о биологическом разнообразии и поддерживает проведение очередной сессии в Куньмине для решения насущных вопросов сохранения биоразнообразия планеты. Важен и тот факт, что встреча проходит накануне международного события — двадцать шестой сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата. Президент отметил, что свое видение по этому вопросу Кыргызстан озвучит в Глазго.

«На протяжении трех десятилетий Кыргызстан остается на международной арене активным проводником интересов горных государств с целью решения проблем устойчивого развития и влияния изменения климата. Поэтому на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН я выступил с инициативой объявить 2022-й — Международным годом гор, утвердить пятилетнюю программу по устойчивому развитию горных регионов и в 2027-м созвать глобальный саммит «Бишкек + 25», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, с каждым днем все сильнее ощущается негативное влияние изменения климата на уникальную экосистему Тянь-Шаня и Памира. КР действует совместно с заинтересованными государствами и предпринимает адаптационные меры для защиты горного биоразнообразия.

Успешной международной инициативой является защита от исчезновения снежного барса. Ранее Кыргызстан проводил всемирные форумы по сохранению снежного барса и его горных экосистем. Недавно Генеральная ассамблея ООН поддержала инициативу и приняла резолюцию «Природа не знает границ», которая в том числе отмечает важность многостороннего сотрудничества в целях эффективной реализации Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

Сегодня в Кыргызстане под угрозой исчезновения находятся 15 видов млекопитающих, 26 видов птиц, около 150 видов насекомых и свыше 30 видов других беспозвоночных.

«В нашей стране придается приоритетное внимание защите особых природных территорий и преумножению горных лесов, которые являются домом для многих животных и растений, занесенных в Красную книгу страны. В соответствии с международными обязательствами в рамках Конвенции ООН о биологическом разнообразии мы планируем увеличивать площади охраняемых природных территорий. Мы также выступаем за разработку и принятие под эгидой ООН специальной целевой программы по горным лесам. Обращаюсь к государствам — членам ООН и Генеральному секретарю ООН с просьбой поддержать эту и вышеотмеченные международные инициативы Кыргызстана», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он обратил внимание на пагубное влияние человеческой деятельности на природу, ресурсы и биоразнообразие и уничтожении многовековых ледников в результате недобросовестной работы иностранных инвесторов, которая подорвала целостность и богатое разнообразие флоры и фауны наших гор и рек.

Мы вместе должны противостоять такого рода неприемлемым бизнес-практикам, считает президент КР.